وانهالت الأسئلة على برناردو سيلفا بشأن رونالدو الذي يبدو في طريقه للانفصال عن "الشياطين الحمر"، لكن لاعب وسط مانشستر سيتي رفض الانغماس في الرد على هذه الأسئلة، مؤكداً أن زميله أفضل لاعب في العالم 5 مرات مركز ومتحفز.

وقال سيلفا: "الأخبار القادمة من إنجلترا لا شأن لها بالمنتخب الوطني. كما لا تعنيني أنا شخصياً، وبالتالي لن أقوم بالتعليق عليها. لست لاعباً في مانشستر يونايتد، وحتى إن كنت كذلك، لن أجيب. إنهم فريق خصم (لفريقه سيتي)، والأمر لا يعنيني".

ومع إصرار الصحفيين على موضوع رونالدو والتساؤل عما إذا كانت هذه القضية تؤثر على الأجواء في المنتخب البرتغالي، لاسيما في ظل مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عن مصافحة باردة بين "الدون" وزميله في "الشياطين الحمر" برونو فرنانديز، أجاب سيلفا: "لا أرى أي أجواء غريبة في فريقنا بين رونالدو وأي لاعب آخر".

وشدد "إنها مسألة تتعلق به (رونالدو) ويتعين عليه حلها بشكل فردي مع الشخص المناسب"، مضيفا: "أرى رونالدو متحمساً ومركزاً، مثل أي شخص آخر، وهو لاعب آخر هنا لمساعدة بلدنا والمنتخب الوطني".

وأردف: "هناك الكثير من الحديث عن هذا الموضوع، لكن هناك كأس عالم بانتظارنا لخوضها. لا أفهم الإصرار لأنه لا يوجد شيء (أجواء سلبية) هناك".

وتألق منتخب البرتغال في فوزه الودي التحضيري الأخير على نيجيريا 4-1 بغياب رونالدو.

ورأى سيلفا طبيعياً أن يعمل الفريق بشكل جيد من دون رونالدو، مضيفا: "من الواضح أنه جزء من الفريق، لكن عندما لا يكون متواجداً نعرف كيف نرد. عندما لا يكون هناك، نستجيب بشكل جيد. نحن جاهزون".

واعتبر أن "هناك 26 (لاعباً) منا، ولا يهم ما إذا كان شخصاً أو آخر (يلعب)".

ويخوض رونالدو مشاركته الخامسة في كأس العالم التي يفتتحها أبطال أوروبا لعام 2016 ضد غانا الخميس في المجموعة الثامنة، قبل مواجهة الأوروغواي وكوريا الجنوبية.