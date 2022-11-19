ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المنتخب الأرجنتيني وصل إلى الدوحة في الساعات الأولى من صباح الخميس، مضيفة "ولكن على عكس منافسيهم الذين يقيمون في أفخم الفنادق، توجه الأرجنتينيون مباشرة إلى قاعات الطلاب في جامعة قطر، بعدما جرى تجديدها لتعادل الفنادق المصنفة".

وتابعت: "تم اتخاذ القرار المفاجئ بعد أن وجد مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني أن الحرم الجامعي الواسع سيسمح لهم بتنظيم حفلات الشواء التقليدية والشهيرة في الأرجنتين".

وقالت تقارير إعلامية إن هذه الوليمة، التي تعرف في الأرجنتين بـ"أسادو"، تشمل أكثر من 360 كيلوغرام من شرائح اللحم من نوع "vacio"، وما يقرب من 140 كيلوغرام من أضلاع اللحم البقري السميك المسمى بـ"tira de asado".

ونشر حارس الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، على حسابه في إنستغرام، صورة من قلب الحرم الجامعي.

وجرى تشييد منطقة خاصة بالشواء وسط الجامعة، مما سيسمح لميسي ورفاقه بالاستمتاع بمجموعة متنوعة من شرائح اللحم والنقانق، والتي سيتم طهيها على الطرقية الأرجنتينية التقليدية.

وكشفت "ديلي ميل" أنه تم نقل الكميات الهائلة من اللحوم من الأرجنتين إلى قطر من أجل المنتخب، الذي يعد من بين أفضل المرشحين للتتويج بالمونديال. كما سيتواجد طاه خاص رفقة المجموعة لضمان تحضير الوجبات بالطريقة الصحيحة.

وقال مصدر من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "قمنا بزيارة الحرم الجامعي عدة مرات واخترناه لأنه لا يحتوي على مرافق رائعة فحسب، بل لاحتوائه أيضا على مساحة مفتوحة للأسادو".