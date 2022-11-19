وأطلق على سالومي لقب "نوستراداموس الحي"، بعدما تنبأ بالعديد من الأحداث العالمية التي وقعت مؤخرا كتفشي وباء "كوفيد-19" ووفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وفي حديثه لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قال سالومي: "في إحدى حلقات مسلسل (عائلة سيمبسون) التي تعود لعام 2011، يظهر هومر وهو يقرأ مجلة تتضمن كلمات متقاطعة، يحلها بعبارة البرازيل هي البطلة للمرة السادسة في تاريخها".

وأضاف: "لا أعتقد أن البرازيل ستتوج بالبطولة"، متوقعا وصول 5 فرق للأدوار النهائية وهي: الأرجنتين والبرازيل وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا.

وعن توقعه لطرفي النهائي في المونديال قال سالومي: "ستجمع المباراة النهائية الأرجنتين وفرنسا".

جدير بالذكر أن المباراة الأولى للأرجنتين ستكون ضد المنتخب السعودي، الثلاثاء القادم، بينما تواجه فرنسا أستراليا في حملتها للدفاع عن لقبها بذات اليوم.