وتم الكشف عن أغنية "توكا تاكا" بكلمات باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية، يوم الجمعة، قبل يومين من انطلاق المونديال.

وتعد الأغنية الأحدث في سلسلة أغاني لفنانين من جميع أنحاء العالم تم إصدارها كجزء من الموسيقى التصويرية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكأس العالم 2022.

ويشارك مالوما وميريام فارس في افتتاح مهرجان الفيفا للجماهير في الدوحة يوم السبت.