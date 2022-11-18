منتخب "الفراعنة" تقدم بهدف في الدقيقة 34 عن طريق مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد بعد مراوغة ناجحة لكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي وتسديدة في شباك الحارس تيبو كورتوا.

الفراعنة سجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 46 بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح وضعت زميله محمود حسن "تريزيغيه" في مواجهة كورتوا ليطلق قذيفة أرضية بيسراه إلى الشباك.

منتخب بلجيكا نجح في تقليص الفارق بهدف عن طريق لويس أوبندا في الدقيقة 76 بعد عرضية مرت من الدفاع المصري إلى لاعب بلجيكا في مواجهة المرمى.

وينتظر المنتخب المصري تحسن تصنيفه الشهر القادم، بعد نجاحه في التغلب على المصنف رقم 2 عالميا، أملا في أن يحقق الفراعنة قفزة من المركز الـ39 الذي يحتله الآن.

المباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، أغلبه لدعم المنتخب المصري الذي قدم واحده من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة، والأفضل في عهد مدربه الحالي روي فيتوريا.

بلجيكا واجهت المنتخب المصري من أجل الاستعداد لمواجهة المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم التي تضم كرواتيا وكندا مع بلجيكا والمغرب.

ومنح الفريق المصري شقيقه المغربي لمحات مهمة قبل مواجهة المنتخب البلجيكي، حيث شهدت المباراة تفوق دفاعي للفراعنة وحسم في الهجمات المرتدة واستغلال أخطاء الدفاع.