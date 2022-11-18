وفي أسرع محاولاته قطع السائق الهولندي، الذي لم يشارك في التجارب الحرة الأولى، ليفسح المجال أمام السائق الاحتياطي لياملوسون، حلبة "ياس مارينا" التي يبلغ طولها 5.2 كيلومتر في دقيقة واحدة و25.146 ثانية.

حل جورج راسل، الذي حقق في البرازيل فوزه الأول في سباقات "فورمولا 1" متفوقا على زميله في مرسيدس لويس هاميلتون، ثانيا في التجارب الحرة الأخيرة اليوم في أبوظبي بفارق 0.341 ثانية خلف فرستابن بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث.

يسعى فرستابن، الذي حسم لقب بطولة العالم، الشهر الماضي، في اليابان قبل أربعة سباقات على نهاية الموسم، لتحقيق فوزه 15 هذا الموسم ليعزز رقمه القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد.

يأمل هاميلتون تحقيق أول انتصار هذا العام، حتى لا يخرج من الموسم خالي الوفاض للمرة الأولى في مسيرته.