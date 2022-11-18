واستبعد لاعب السنغال المتميز ماني من البطولة مساء الخميس، بعد مراجعة أطباء الفريق تفاصيل إصابته في الركبة التي تعرض لها خلال اللعب لفريقه بايرن ميونيخ بطل دوري ألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وخلص الأطباء إلى أن التعافي ربما يحتاج لعدة أشهر.

وظل ماني زميلا لفان دايك في ليفربول حتى نهاية الموسم الماضي وكان من المتوقع أن يتواجه اللاعبان على أرض الملعب في قطر الأسبوع المقبل خلال مباراة منتخبي بلديهما في ملعب الثمامة.

وقال فان دايك للصحفيين "يؤسفني كثيرا غياب ساديو عن المباراة في مواجهة منتخبنا لأن هذه البطولة العالمية ببساطة تستحق أن يشارك فيها أفضل اللاعبين وساديو واحد منهم.

وأضاف: "ساديو لاعب من الطراز العالمي وهو صديقي المقرب وسأفتقده، بالنسبة لي الأرجنتين والبرازيل وفرنسا هي الفرق المرشحة للتويج باللقب".

وأكمل: "البرازيل دائما حاضرة، ومنتخب الأرجنتين قوي وفرنسا لديها تشكيلة رائعة، لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين ومدربنا صاحب خبرة كبيرة لكن فوق كل شيء لدينا روح الفريق".