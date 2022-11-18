وأضاف في مقابلته مع بيريس مورغان: "أنا لست صديقا له من حيث ما أعنيه كصديق كان معك في منزلك أو تتحدث معه الهاتف.. لا، لكن الأمر أشبه بزميل في الفريق.

وأكمل قائلا: "إنه رجل أحترمه حقا بالطريقة التي يتحدث بها عني دائما، حتى زوجته أو صديقته، لديهما دائما الاحترام.. ماذا سأقول عن ميسي، رجل عظيم يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم".

وأكد رونالدو أنه لا يمانع تناول وجبة عشاء مع ميسي.

وهيمن رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، حيث توج الأول بالجائزة المرموقة 5 مرات مقابل 7 للثاني (رقم قياسي).