وتفوق بنزيما على النجم المصري محمد صلاح والهداف النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير من "تيك توك" خلال حفل جائزة غلوب سوكر.

وعلى مستوى المدربين، توج مدرب ريال مدريد، الإيطالي المخضرم كارلو أنشلوتي بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وفاز رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز بجائزة أفضل رئيس ناد. حصد كل من باولو مالديني وفريديريك ماسارا (من ميلان) بجائزة أفضل مدير رياضي.

وتوج البرتغاليخورخي مينديز جائزة أفضل وكيل لاعبين في العالم.

وعلى مستوى السيدات، توج نادي ليون الفرنسي بجائزة أفضل ناد. كما توج بنفيكا كأفضل ناد على مستوى الشباب.

وبشأن أفضل الصفقات، نالت وكيلة الأعمال رافيلا بيمينتا جائزة أفضل صفقة في العام (صفقة انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند من دورتموند إلى مانشستر سيتي).