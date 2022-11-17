واختتم "الأخضر" السعودي استعداداته للمونديال بمواجهة كرواتيا في الرياض، والتي انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف.

وتلعب السعودية في المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا 26 من نوفمبر، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات أمام المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.

قائمة السعودية

واستقر هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي، على القائمة النهائية التي ستخوض كأس العالم، بعد عودة القائد سلمان الفرج من الإصابة، واستبعاد فهد المولد كإجراء احترازي بسبب موقفه من أزمة المنشطات الأخيرة، وضم نواف العابد بدلا منه.

وجاءت قائمة السعودية النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، محمد الربيعي، نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، عبدا لأله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو، سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، محمد البريك.

الوسط: عبد الله عطيف، عبد إلالة المالكي، رياض شراحيلي، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، هتان باهبري.

الهجوم: سالم الدوسري، نواف العابد، عبد الرحمن العبود، هيثم عسيري، فراس البريكان، صالح الشهري.

أرقام قياسية للسعودية

وتأمل الجماهير السعودية بالمشاركة السادسة لمنتخبها في المونديال، في تكرار إنجاز المشاركة الأولى للأخضر عام 1994 في الولايات المتحدة، حين تأهل المنتخب إلى دور الـ 16.

ويعد المنتخب السعودي هو أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال مناصفة مع تونس والمغرب، بالإضافة إلى تحقيقه إنجاز العبور إلى ثمن النهائي مع المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي.

كيف استعدت السعودية للمونديال؟

ومنذ ضمان تأهل المنتخب السعودي للمونديال، خاض الأخضر 8 مواجهات ودية، حيث لعب شهر يونيو الماضي أمام فنزويلا وكولومبيا وديا وخسر المواجهتين بهدف نظيف.

وفي سبتمبر لعب أمام الإكوادور والولايات المتحدة وتعادل سلبيا دون أهداف في المواجهتين.

وتوقف الدوري السعودي منذ نهاية أكتوبر ليتفرغ المنتخب للاستعداد للمونديال، ليخوض خلال تلك الفترة معسكرا إعداديا في أبوظبي قبل العودة للرياض، حيث خاض خلال تلك الفترة 4 مواجهات بالفوز أمام مقدونيا الشمالية وأيسلندا بهدف نظيف، ثم التعادل مع بنما بهدف لكل فريق، قبل الخسارة أمام كرواتيا بهدف على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ليتوجه بعدها للدوحة