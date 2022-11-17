وكان فاتي يمثل علامة استفهام بالنسبة للمدرب لويس إنريكي في تشكيلته النهائية إذ أن مهاجم برشلونة يسعى لاستعادة أفضل مستوياته بعد خضوعه لأربع جراحات لعلاج إصابة في الركبة تعرض لها في 2020.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي في عمان الأربعاء "أراه يتحسن، إنه أفضل بكثير من آخر مرة جاء فيها. غدا سيلعب أساسيا ويحدوني الأمل في أن يلعب المباراة بأكملها.

"سأكون ممتنا إذا توقفنا عن الإشارة إلى أنسو باعتباره اللاعب العائد من الإصابة.

"أخبرته بالفعل. اللاعبون المحترفون يصابون ويتعافون. يجب عليك أن تستعيد أفضل مستوياتك. بمتابعة تدريبات، لديه المقومات".

وشارك فاتي (20 عاما) في مباراته الدولية الأولى في 2020 عندما كان عمره 17 عاما وأصبح في ثاني مبارياته أصغر لاعب يهز الشباك لإسبانيا، محطما الرقم القياسي الذي سجله خوان إرازكين في 1925.

وترقى فاتي بين فرق الناشئين بالنادي القطالوني وخطف الأنظار مع الفريق الأول في سن 16 عندما أصبح ثاني أصغر لاعب يخوض مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسريعا ما أثبت فاتي نفسه ضمن النجوم الصاعدين في العالم، وأصبح أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا ضمن إنجازات أخرى.

وتستهل إسبانيا مشوارها بكأس العالم في 23 نوفمبر أمام كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك ألمانيا واليابان.

وقال لويس إنريكي "الاستنتاجات التي سأتوصل لها في مباراة الأردن مهمة واللاعبون على علم بذلك".

وأضاف "سنتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية. هدفنا واضح وهو أن نصل إلى نهائي كأس العالم".