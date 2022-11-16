حاول مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التخفيف من الضغط عن فريقه الذي يرشحه الكثيرون للذهاب بعيدًا في مونديال 2022، واعتبر أنّ "لا شيء مضمون في كرة القدم".