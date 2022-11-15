وذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن تين هاغ قد أخر إجازته العائلية من جراء تداعيات مقابلة رونالدو "النارية"، وطالب بألا يلعب اللاعب النجم البرتغالي (37 عاما) مع الشياطين الحمر مرة أخرى.

ويشعر المدرب الهولندي أن رونالدو ذهب بعيداً في انتقاده للنادي وضده، بعد التصريحات التي أدلى بها "الدون".

وعقد تين هاغ اجتماعاً، الإثنين، مع رئيس النادي جويل غليزر والرئيس التنفيذي ريشارد أرنولد ومدير الكرة جون مورتو للتعبير عن آرائه.

كما امتدت حالة الغضب من جراء تصريحات رونالدو إلى اللاعبين، وشعروا أنه كان بعيدا عن انتصارهم قبل ساعات فقط.

وعلى الرغم من شعور تين هاغ بأن رونالدو قادر على المساهمة بصورة إيجابية في النصف الثاني من الموسم، إلا أنه لا يرحب بإمكانية التضحية بوحدة الفريق للإبقاء على الدون.

أبرز تصريحات رونالدو في المقابلة:

انتقد تين هاغ، الذي استبعده عددا من المرات خلال الموسم الجاري، قائلا: "لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام. إن لم تكن لي احتراما، فلن أحترمك".

اعتبر رونالدو أن إدارة النادي "خانته" بمحاولة إجباره على الرحيل الصيف الماضي.

"كيف يمكن لناد مثل مانشستر يونايتد أن يقيل أولي غونار سولشاير. أحضروا مديرا رياضيا هو رالف رانغنيك في تصرف غير مفهوم".

"اعتقدت أنني سأرى أشياء مختلفة (لدى العودة إلى النادي)، تكنولوجيا، بنية تحتية. لسوء الحظ نرى أشياء كنت أراها وأنا في سن 21 و22 و23 عاما. هذا فاجأني كثيرا".

ويمتلك رونالدو عقدا مع مانشستر يونايتد بقيمة تزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حتى نهاية الموسم، لكن هناك شعور في أولد ترافورد أنه سيكون من المستحيل تقريبًا إعادة دمج اللاعب البرتغالي في الفريق بعد كأس العالم 2022.