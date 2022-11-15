والتقى النجمان في غرفة تبديل الملابس، حيث يستعد المنتخب البرتغالي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر.

وفي الفيديو الذي نشرته شبكة "سي إن إن" على "تويتر"، تبدو المصافحة بين فرنانديز ورونالدو فاترة.

ويبدو فرنانديز في الفيديو كما لو أنه يحاول تجاهل رونالدو في البداية، قبل أن يصافحه على مضض ويبتعد بسرعة كبيرة.

وعلّق كثيرون على مقطع الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحدهم: "يبدو أن الخلاف بسبب تصريحات رونالدو المسيئة لليونايتد ستخيم على المنتخب البرتغالي"، بينما علّق آخر: "تصرف ذكي من جانب فرنانديز الوفي للنادي الإنجليزي".

أصل الخلاف

أجرى رونالدو مقابلة مع برنامج "إنسينسورد" لبيرس مورغان وانتقد تين هاغ، الذي استبعده عددا من المرات خلال الموسم الجاري، قائلا: "لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام. إن لم تكن لي احتراما، فلن أحترمك".

اعتبر رونالدو أن إدارة النادي "خانته" بمحاولة إجباره على الرحيل الصيف الماضي.

شدد رونالدو على أن النادي حقق "صفر تقدم" منذ رحيل مديره الفني التاريخي أليكس فيرغسون في صيف 2013، عندما قرر "السير" اعتزال التدريب.

ومن أبرز تصريحات رونالدو في المقابلة:

نعم كانوا يحاولون إجباري على الرحيل. ليس فقط المدرب بل أيضا شخصان أو ثلاثة حول النادي. شعرت بالخيانة.

كيف يمكن لناد مثل مانشستر يونايتد أن يقيل أولي غونار سولشاير. أحضروا مديرا رياضيا هو رالف رانغنيك في تصرف غير مفهوم.

هذا الرجل ليس مدربا. تعاقد ناد كبير مثل مانشستر يونايتد مع مدير رياضي كمدرب لم يفاجئني أنا فقط بل فاجأ العالم.

اعتقدت أنني سأرى أشياء مختلفة (لدى العودة إلى النادي)، تكنولوجيا، بنية تحتية. لسوء الحظ نرى أشياء كنت أراها وأنا في سن 21 و22 و23 عاما. هذا فاجأني كثيرا.

مانشستر يونايتد يرد

- أعلن مانشستر يونايتد، الاثنين، أنه يحاول توضيح الحقائق كاملة خلف مقابلة رونالدو النارية مع مورغان.

- أوضح اليونايتد أنه "يدرك التغطية الإعلامية المتعلقة بالمقابلة التي أجراها كريستيانو رونالدو. وسيدرس النادي رد فعله بعد توضيح الحقائق كاملة".

- بيان النادي أضاف: "يظل تركيزنا منصبا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم، واستمرار بناء الزخم والإيمان والاتحاد بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين".