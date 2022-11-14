وقال لاعب البرتغال الشهير إنه لا يحترم المدرب إريك تين هاغ، كما أنه يشعر أنه "تعرض للخيانة".

حتى الآن، نشرت مقتطفات فقط من المقابلة، ويقول يونايتد إنه سينتظر قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة.

وأضاف نادي الدوري الإنجليزي الممتاز: "يدرك مانشستر يونايتد التغطية الإعلامية المتعلقة بالمقابلة التي أجراها كريستيانو رونالدو. وسيدرس النادي رد فعله بعد توضيح الحقائق كاملة".

وتابع: "يظل تركيزنا منصبا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم، واستمرار بناء الزخم والايمان والاتحاد بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين".

وأجرى رونالدو مقابلة مع برنامج "إنسينسورد" لبيرس مورغان وانتقد تين هاغ، الذي استبعده عددا من المرات خلال الموسم الجاري".

وقال: "لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام. إن لم تكن لي احتراما، فلن أحترمك".