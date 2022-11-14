ودخلت لاعبات الجيش الملكي تاريخ القارة السمراء بحصولهن على لقب دوري الأبطال، وهو اللقب الأول للكرة النسوية المغربية قاريا في مختلف المسابقات.

وتابع موقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل المباراة، التي وصفت بـ"الشيقة" و "الممتعة"، حيث أبانت سيدات فريق الجيش الملكي عن كفاءة ولياقة بدنية عالية.

وظهر ذلك جليا عند تسجيل فريق الجيش الملكي هدفه الأول عبر نجمة الفريق فاطمة تغناوت في الدقيقة 15 من نقطة الجزاء.

وسجلت هدافة الفريق ابتسام جريدي ثلاثة أهداف، الأول في الدقيقة 52 والثاني عند الدقيقة 85، ثم الرابع خلال الوقت بدل الضائع.

ومباشرة بعد نهاية المباراة، صرحت البطلات، في حديث للصحافة، أن حضور الجمهور وتشجيعه لهن كان وراء فوزهن باللقب، وأكدن أنهن سيواصلن بدل المزيد من الجهود للحفاظ على اللقب والحصول على ألقاب أخرى.

تهنئة الملك

وهنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، نادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وأعرب الملك عن أحر التهاني والتبريكات إلى كافة مكونات الجيش الملكي للسيدات، لاعبات ومدربين وتقنيين وإداريين ومحبين، بمناسبة فوز النادي بدوري أبطال إفريقيا للسيدات لسنة 2022.

يشار إلى أن ابتسام جريدي حصلت على جائزة هدافة البطولة برصيد 6 أهداف خلال 5 مباريات، بينما خديجة الرمشي بجائزة أفضل حارس في البطولة، فيما حصلت فطيمة تجناوت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.