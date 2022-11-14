وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديساسي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة.

وترك حارث مكانه لديميتري باييت، الذي بدا متأثرا برؤية زميله المغربي يتألم.

وانضم حارث إلى تشكيلة الـ26 لاعبا، التي أعلنها المدرب الجديد لـ"أسود الأطلس" وليد الركراكي، الخميس، من أجل خوض المونديال.

ويلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا كرواتيا وبلجيكا وكندا.