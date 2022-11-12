وأشارت النتائج النهائية لفرز صناديق الاقتراع إلى تقدم نضال الحديد على منافسه سليمان العساف بفارق يفوق 60 صوتا.

وأغلقت صناديق الاقتراع في تمام السادسة مساء، بنسبة تصويت تجاوزت 96 في المئة، وفق رئيس اللجنة المشرفة على التصويت، ماجد عسيلة، الذي أوضح أن عدد المقترعين وصل إلى 1954 من أصل 2034 عضوا يحق لهم الاقتراع.

ويشار إلى أن هذه النسبة الأعلى في تاريخ الاقتراع في الأردن على كافة الأصعدة.

عائلة واحدة ترأسته لمدة 52 عاما

وهذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها رئيس للنادي من خارج عائلة الشيخ سلطان ماجد العدوان منذ عام 1970، حيث تناوب كل من الشيخ سلطان العدوان وشقيقه مصطفى وابنه بكر على رئاسة النادي على مدى 52 عاما حتى اليوم.

وبهذا يكون الحديد الرئيس الثامن في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1932.

أفضل فريق في منطقة غرب آسيا

يجدر الذكر أن النادي الفيصلي فاز بلقب أفضل فريق في منطقة غرب آسيا، عن شهر أكتوبر الماضي، وفق الاستفتاء الذي طرحه الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل الفيصلي على ما نسبته 47 بالمئة من نسبة التصويت ليحتل المركز الأول، فيما حل فريق النصر السعودي في المركز الثاني.

ونافس على لقب الجائزة أندية الشباب والنصر من السعودية، والوحدة والشارقة من الإمارات، والنهضة العماني، وهلال القدس الفلسطيني، والقوة الجوية العراقي، والعهد اللبناني إلى جانب الفيصلي.

وتمكن الفيصلي من حصد اللقب الآسيوي، بعد نجاحه في حصد لقب دوري المحترفين المحلي.

ويعتبر الفيصلي أحد أقطاب الكرة الأردنية ويحظى بشعبية كبيرة داخل الأردن وخارجه.