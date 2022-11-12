تستضيف الكويت يوم 18 نوفمبر الجاري مواجهة قوية بين منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا، ومنتخب مصر الأكثر تتويجا بالألقاب في إفريقيا والمصنف 39 عالميا.

أفضلية مصرية

لم تحقق بلجيكا الفوز على مصر طوال تاريخ مواجهات الفريقين الممتد منذ أكثر من 100 عام سوى في المواجهة السابقة فقط عام 2018 ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس العالم في روسيا.

المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين انتهت بفوز بلجيكا (3-0) وسط أداء باهت للمنتخب المصري مع مدربه الأسبق هيكتور كوبر الذي اشتهر بالخطط الدفاعية وعدم الاكتراث بتقديم كرة قدم ممتعة.

قبل ذلك لعبت مصر مع بلجيكا 3 مباريات شهدت تفوق مصري كاسح، البداية كانت عام 1920 وفازت مصر على الأراضي البلجيكية (4-2)، ثم غابت المواجهات بين الفريقين لعشرات السنين.

المواجهة الثانية حدثت عام 1999 حيث كانت مصر تستعد للمشاركة في كأس القارات بالمكسيك، وفاز رجال المدرب الراحل محمود الجوهري آنذاك بهدف نظيف.

الجيل الذهبي للفراعنة اصطدم بمنتخب بلجيكا عام 2005، بقيادة المدرب المخضرم حسن شحاته، وفازت مصر باكتساح (4-0) في القاهرة.

بداية جديدة

يعرف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مدى صعوبة المباراة أمام المصنف الثاني عالميا، كما يدرك أهمية المباراة بالنسبة له حيث تعد أول اختبار حقيقي في مهمته مع الفراعنة. وهذه أهم الحقائق عن المنتخب: