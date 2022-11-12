وقالت وحدة النزاهة في بيان أن "كينيث كيبروب رينجو، 26 عامًا، أوقف لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 13 مايو 2022 لوجود/استخدام مادة الميثاستيرون المحظورة"، مشيرة إلى تزايد حالات المنشطات في كينيا.

وفاز رينجو بسباق 10 كلم في مدينة ليل الفرنسية في أبريل 2022، بالإضافة إلى نصف ماراثون كوبنهاغن في سبتمبر 2021.

في أكتوبر، تم إيقاف عداءتين كينيتين مؤقتًا هما ديانا تشيمتاي كيبيوكي، الفائزة بماراثون بوسطن عام 2021، وبيتي ويلسون ليمبوس، بسبب انتهاكات قانون مكافحة المنشطات.

واتُّهمت العداءتان بالتلاعب بالأدلة وعرقلة الإجراءات، لا سيما بسبب استخدام وثائق مزورة، بعد أن ثبتت تناولهما في عام 2021 مادة بتريامسينولون التي كان مسموحة وقتها بشروط معينة، قبل أن يتم حظرها تمامًا منذ يناير الماضي.

وتم إيقاف أكثر من 20 رياضي ورياضية من كينيا منذ بداية العام. تم تصنيف كينيا في الفئة الأولى في قائمة المراقبة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) منذ عام 2016.