وأصيب ماني (30 عاما) الذي لعب دورا محوريا في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية وتأهله لنهائيات كأس العالم في الساق اليمنى خلال فوز النادي البافاري في الدوري المحلي 6-1 على فيردر بريمن ومن ثم سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة مع شالكه مطلع الأسبوع المقبل.

لكن المدرب أليو سيسي ضم نجم الفريق المميز للتشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي الجمعة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بالحديث عن تقرير لصحيفة رياضية أكدت غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر هذا الشهر.

وتداول رواد مواقع التواصل تقريرا لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، أكد غياب ماني عن مونديال قطر بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن "ليكيب" قولها، إن ماني لن يكون قادرا على اللعب حتى في حال تأهل السنغال لأدوار متقدمة في العرس الكروي العالمي، علما أن مجموعته تضم منتخبات هولندا والإكوادور وقطر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن إصابة ماني كانت بوتر الساق، وقد تستغرق فترة العلاج أسابيع.

وحسبما ذكرت "ليكيب"، فإن مدرب البايرن جوليان ناجيلسمان، أكد في تصريح أنه ماني سيخضع لأشعة سينية لتحديد شدة الإصابة، متأملا ألا تكون خطيرة.