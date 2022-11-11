وعانى ليفربول محليا هذا الموسم، حيث احتاج إلى ركلات الترجيح للتغلب على ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية، الأربعاء، بعد التعادل السلبي على ملعب أنفيلد.

واضطر مانشستر سيتي، الذي فاز بأربعة من آخر 5 ألقاب للبطولة، للعمل بجدية للفوز في الدور الثالث على تشلسي.

وكانت الهزيمة الوحيدة للسيتي في كافة المسابقات هذا الموسم أمام ليفربول، حيث منح هدف المصري محمد صلاح قرب النهاية الفوز 1-صفر لليفربول في الدوري الشهر الماضي.

ويستضيف مانشستر يونايتد، الذي عاد من تأخره مرتين ليهزم أستون فيلا 4-2 على ملعب أولد ترافورد، بيرنلي المنافس في الدرجة الثانية بالدور الرابع.

وهناك مواجهة أخرى خالصة بين فريقين بالدوري الممتاز ستجمع نيوكاسل يونايتد وبورنموث.

وستقام المباريات في الأسبوع الذي يبدأ في 19 ديسمبر المقبل بعد نهائي كأس العالم مباشرة.