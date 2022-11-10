قدّم المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، الخميس، قائمة من 26 لاعباً سيخوضون غمار مونديال 2022، وعلى رأسهم مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.
وبعد شكوك لفترة طويلة حيال جاهزيته بسبب التواء في الركبة، استدعي المدافع بيبي البالغ من العمر 39 عاما إلى التشكيلة، وهو الذي استأنف تدريباته مع ناديه بورتو مؤخراً بعد غيابه عن الملاعب منذ أوائل أكتوبر.
ولتجديد محور دفاعه، استدعى سانتوس للمرة الأولى لاعب بنفيكا أنتونيو سيلفا (19 عاما).
في المقابل، لم يستدع المدرب مهاجم ليفربول ديوغو جوتا لإصابته في ربلة الساق.
كما غاب عن التشكيلة المخضرم جواو موتينيو (146 مباراة دولية) ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب بعد رونالدو.
وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:
- حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي).
- الدفاع: ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).
- الوسط: روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، أوتافيو (بورتو)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (ولفرهامبتون الإنجليزي).
- الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ريكاردو هورتا (براغا)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الألماني)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وغونسالو راموس.