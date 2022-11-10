وشهدت اللائحة عودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله، بعد غيابه عن المنتخب المغربي لسنوات، إضافة إلى استدعاء الشاب بلال الخنوس (18 عاما) والمدافع بدر بانون.

في المقابل، غاب عن القائمة الحارس أنس الزنيتي، والمدافع ريان مايي والمهاجمان سفيان رحيمي ويوسف العربي.

وفي ما يلي اللائحة: