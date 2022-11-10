أعلن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الخميس، لائحة اللاعبين، الذين سيشاركون في كأس العالم 2022 بقطر.
وشهدت اللائحة عودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله، بعد غيابه عن المنتخب المغربي لسنوات، إضافة إلى استدعاء الشاب بلال الخنوس (18 عاما) والمدافع بدر بانون.
في المقابل، غاب عن القائمة الحارس أنس الزنيتي، والمدافع ريان مايي والمهاجمان سفيان رحيمي ويوسف العربي.
وفي ما يلي اللائحة:
- حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضى التكناوتي.
- الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف داري، جواد اليميق، يحيى عطية الله، بدر بانون.
- وسط الميدان: سفيان أمرابط، عبدالحميد الصبيري، سليم أملاح، عزالدين أوناحي، بلال الخنوس، يحيى جبران.
- الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، أمين حاريث، عبدالصمد الزلزولي، زكرياء أبوخلال، إلياس شاعر، يوسف النصيري، وليد شديرة، عبدالرزاق حمدالله.