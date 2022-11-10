وأجرت الشركة تجربة محاكاة لمباريات البطولة الـ64 من مرحلة المجموعات إلى النهائي، باستخدام لعبة "فيفا 23".

ووفقا للتجربة، فقد فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل مونديال قطر 2022، وتوج قائده النجم ليونيل ميسي بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الذهبية كأفضل هداف وأفضل لاعب في البطولة.

والمثير للانتباه، أن شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية ذكرت أن الطريقة التي استخدمت هذه المرة في اللعبة هي نفسها، التي استخدمت قبل نسخ 2010 و2014 و2018 وتوقعت الفائز بشكل صحيح.

ووفقا لتجربة المحاكاة، فقد واجه المنتخب الأرجنتيني غريمه التقليدي البرازيلي في النهائي، وانتهى بفوز "التانغو" بقيادة ليونيل ميسي على زميله في فريق باريس سان جرمان النجم البرازيلي نيمار قائد "راقصي السامبا" بهدف وحيد.

وتخطى منتخب الأرجنتين انطلاقا من مرحلة المغلوب في طريقه للنهائي كلا من الدنمارك وهولندا وفرنسا، بينما شق منتخب البرازيل طريقه إلى النهائي من بوابة كوريا الجنوبية وألمانيا والبرتغال.