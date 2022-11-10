وخاض سيتي مواجهة صعبة أمام تشلسي، لكنه سجل هدفين في الشوط الثاني بواسطة محرز وخوليان ألفاريز، ليفوز 2-صفر على أرضه ويبلغ الدور الرابع من الكأس.

وأجرى المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيف غوارديولا 7 تغييرات على التشكيلة التي فازت 2-1 على فولهام في الدوري الممتاز السبت، لكنه رغم ذلك أشرك فريقا مليئا بالمواهب.

وفي المقابل، بدأ تشلسي، الذي خسر النهائي العام الماضي، بتشكيلة قوية أيضا، وشارك لويس هول (18 عاما) في مباراته الأولى مع الفريق لكن سيتي سيطر على اللقاء وكان الطرف الأفضل.

وظهر جاك غريليش، أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل رائع وصنع عدة فرص، لكن الهدف الأول كان من نصيب محرز من ركلة حرة متقنة في الدقيقة 53، تسبب فيها اللاعب ذاته.

وضاعف ألفاريز النتيجة بعد 5 دقائق، حيث أرسل تمريرة طويلة إلى محرز ثم تابع تسديدة الجناح الجزائري، وهز شباك الحارس إدوارد مندي من مدى قريب.