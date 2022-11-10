وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعبا من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018.

في المقابل، شهدت اللائحة الأولية استبعاد حارس المرمى مايك مينيان.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: