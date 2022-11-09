وخرج ماني بعد 20 دقيقة في الفوز 6-1 على بريمن.

وسيكون مهاجم ليفربول السابق مهما لآمال منتخب بلاده السنغال في كأس العالم، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.

وأبلغ توبمولر الصحفيين: "ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم بسيط في الأعصاب، الإصابة ليست خطيرة ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك".

وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن إن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين سيخضع لفحوصات.

وأضاف: "لا يمكنني قول أي شيء بالتأكيد، تلقى ضربة في الساق، في مكان يمتد تأثيره إلى العضلات".

وتابع: "أعتقد أنه يجب أن يخضع لكشف بالأشعة لمعرفة مدى حجم الإصابة لأن هذا المكان يمكن أن يُكسر بسهولة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة لكن لا يمكنني قول أي شيء".