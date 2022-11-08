وفي تغريدة له على حسابه على تويتر، قال دروغبا: "هذه القصة تنتشر بسرعة، لكنني لم أتحول عن ديني، كل ذلك كان مجرد إظهار الاحترام لأخواني من المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي، فقط لحظة من العمل الجماعي.. بالغ حبي ودعواتي للجميع".

وكان قد نشر داعية إسلامي يُدعى الدكتور محمد صلاح، على حسابه على فيسبوك صورا لدروغبا تظهر اللاعب وهو يرفع يديه بالدعاء أشبه بالطريقة الإسلامية، قائلا إن نجم الكرة الإفريقية اعتنق الدين الإسلامي، مما زاد من رواج ما نشره صلاح حول تخلي دروغبا عن دينه، الأمر الذي دعاه للرد.

وعاد الداعية محمد صلاح لنفي القصة في منشور جديد.

وكان اللاعب الإيفواري قد أعلن اعتزاله كرة القدم عام 2018، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، وبعدها تفرغ للأعمال الخيرية، كما خاض غمار الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في بلاده، لكنه أخفق في توليه المنصب.