وبعد أربع سنوات من استبعاده من نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بسبب إصابة في الركبة، احتفل ألفيس بما ستكون البطولة الثالثة له مع البرازيل الحاصلة على خمسة ألقاب في كأس العالم.

وقال ألفيس في مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "إنه يوم نصر وأنا فخور للغاية. قبل أربع سنوات كان الحزن يعتصرني واليوم السعادة لا تسعني.

"لا يمكنني إرضاء الجميع لكن ما يمكنني فعله هو أن أكون عند حسن ظن كل شخص يثق في إخلاصي وحبي لهذه الرياضة وقميص منتخب بلادي".

وبعد الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الماضي، انتقل ألفيس للمكسيك في محاولة للحفاظ على حلمه باللعب في كأس العالم.