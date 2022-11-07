وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما بعد 90 دقيقة من المباراة، ولم يتبق لكلا الفريقين سوى 10 لاعبين قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة عندما اندلعت معركة بين لاعب بوكا جونيورز، سيباستيان فيلا، ويوهان كاربونيرو لاعب رايسينغ كلوب.

وبحسب ما ورد بدأ المشاجرة بعد أن طالب فريق بوكا بالحصول على ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة بعد أن ارتطمت الكرة بيد لاعب رايسينغ داخل منطقة الجزاء.

وبعد تهدئة الأوضاع، طرد الحكم كلا من فيلا وكاربونيرو، لكنه لم ينته تماما عند تلك الحادثة، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

واستمرت المباراة في الوقت الإضافي، حيث سجل كارلوس ألكاراز هدف الفوز لرايسينغ في وقت متأخر برأسية خاطفة، مما أدى إلى اشتعال الأجواء في ملعب لا بيدريرا.

وأثار احتفال ألكاراز بالهدف لاعبي بوكا، الذين تصدوا له على حافة الملعب ودفعوه وأمسكوا بأذنه ورموا الكرة باتجاهه.

وبعد تهدئة الأوضاع، طرد الحكم تيلو 5 لاعبين من فريق بوكا، ولاعبين من رايسينغ، ليرتفع إجمالي من طردهم الحكم من فريق بوكا جونيورز إلى 7 مقابل 3 من رايسينغ.

من هو الحكم فاكوندو تيلو؟