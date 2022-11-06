وكان بيكيه أعلن بشكل مفاجئ اعتزاله الخميس الماضي، واضعا حدا لمسيرة مظفرة في صفوف برشلونة على مدى 14 عاما شهدت إحرازه بطولة الدوري المحلي 8 مرات وكأس إسبانيا 7 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات والكأس السوبر الأوروبية 3 مرات أيضا، بالإضافة الى تتويجه بطلا للعالم مع منتخب إسبانيا عام 2010 وكأس أوروبا عام 2012.

وقال بيكيه بعد المباراة الذي خرج فيها في الدقيقة 84 عندما وقف له الجمهور تحية للخدمات الكبيرة التي قدمها "عندما نتقدم بالسن، ندرك بأن الحياة هي الحب، لكن أيضا معرفة متى الرحيل. حبي لبرشلونة قوي جدا لدرجة أنه حان الوقت لكي نبتعد قليلا".

وأضاف: "أنا واثق بأنني سأتواجد هنا في المستقبل. لقد ولدت وسأموت هنا" في الوقت الذي أطلق فيه أنصار النادي هتافات "رئيس، رئيس" في اشارة الى امكانية توليه رئاسة النادي مستقبلا.

مسيرة جيرارد بيكيه