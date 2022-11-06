ودع قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه أنصار ناديه بطريقة مؤثرة، بعد خوضه مباراته الأخيرة في صفوف النادي الكتالوني والتي انتهت بفوزه على ألميريا 2-صفر، السبت، وتصدر الدوري المحلي مؤقتا.
وكان بيكيه أعلن بشكل مفاجئ اعتزاله الخميس الماضي، واضعا حدا لمسيرة مظفرة في صفوف برشلونة على مدى 14 عاما شهدت إحرازه بطولة الدوري المحلي 8 مرات وكأس إسبانيا 7 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات والكأس السوبر الأوروبية 3 مرات أيضا، بالإضافة الى تتويجه بطلا للعالم مع منتخب إسبانيا عام 2010 وكأس أوروبا عام 2012.
وقال بيكيه بعد المباراة الذي خرج فيها في الدقيقة 84 عندما وقف له الجمهور تحية للخدمات الكبيرة التي قدمها "عندما نتقدم بالسن، ندرك بأن الحياة هي الحب، لكن أيضا معرفة متى الرحيل. حبي لبرشلونة قوي جدا لدرجة أنه حان الوقت لكي نبتعد قليلا".
وأضاف: "أنا واثق بأنني سأتواجد هنا في المستقبل. لقد ولدت وسأموت هنا" في الوقت الذي أطلق فيه أنصار النادي هتافات "رئيس، رئيس" في اشارة الى امكانية توليه رئاسة النادي مستقبلا.
مسيرة جيرارد بيكيه
- خاض بيكيه 616 مباراة بألوان برشلونة في مختلف المسابقات سجل خلالها 53 هدفا.
- بيكيه هو خامس اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات في صفوف الفريق الكتالوني، علما بأنّ الرقم القياسي بحوزة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي حاليا (778 مباراة) يليه تشافي مدرب برشلونة حاليا) مع 767 مباراة) ثم سيرجيو بوسكتس (694) وأنديرس إنييستا (674). وحدهما ميسي (35 لقبا) وانييستا (32 لقبا) احرز عددا اكبر من الألقاب من بيكيه (30).
- حمل بيكيه شارة القائد في مباراته الوداعية تقديرا لخدماته وقد دخل الملعب وسط استقبال رائع من جمهور البلاوغرانا.
- خاض بيكيه في صفوف منتخب إسبانيا 102 مباراتين على الصعيد الدولي قبل اعتزاله عام 2018 وهو أحد 13 لاعبا تخطوا حاجز المئة مباراة دولية في إسبانيا.
- بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لعب في صفوف الأخير 23 مباراة، كما أعير خلال هذه الفترة إلى صفوف ريال سرقسطة.
- خاض 13 مباراة في موسم 2007-2008 في صفوف يونايتد وأحرز معه درع المجتمع والدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا قبل العودة إلى برشلونة بعد 4 سنوات عن رحيله عنه عندما كان في صفوف الفئات العمرية.