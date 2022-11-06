تعد المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة بين ألمانيا وإسبانيا الأكثر ترقبا في دور المجموعات ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بعد سيطرتهما لفترات على الكرة العالمية في الألفية الثالثة.