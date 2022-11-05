في الدقيقة 64، قرر المدرب بيب غوارديولا إشراك النجم الإنجليزي فيل فودين، وأرفق معه "ورقة تعليمات"، حملها اللاعب معه لتسليمها إلى قائد الفريق، الألماني إلكاي غوندوغان.

ووقف فودين يشرح مضمون الورقة مع فودين لعدة ثوان، بينما ظهر غوندوغان وهو يتمعن بما كتب في الورقة والتعليمات التي تحملها.

وبعد دخول فودين وزميله النرويجي إيرلنغ هالاند، تغير شكل مانشستر سيتي، واستطاع تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، مما دفع جماهير الكرة للتساؤل حول مضمون هذه الورقة.

وانتشرت لقطة "ورقة التعليمات" على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها الكثيرين لقطة طريفة تعبر عن خطط المدرب بيب غوارديولا المعقدة.