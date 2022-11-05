وتعاقد ليفربول مع كلوب في 2015، حين كان الفريق يعاني للتأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن الأمور تغيرت رأسا على عقب، حيث قادهم المدرب الألماني للتأهل لنهائي المسابقة الأوروبية الأكبر 3 مرات، وحقق اللقب عام 2019.

وساهم كلوب أيضا في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي طال انتظاره، وحقق كأسين محليين في الموسم الماضي.

وقال كونتي للصحفيين، الجمعة، قبل مواجهة الفريقين الأحد: "أحترم يورغن للغاية لأن قصته تتحدث عنه. لقد غير وجه ليفربول".

وتابع: "أتذكر جيدا أن ليفربول لم يفز (بلقب) منذ وقت طويل. احتاج (كلوب) لأربع سنوات لمساعدة ليفربول للفوز مجددا وبكل تأكيد هذا يُظهر أنه من المهم للمدرب الحصول على الوقت. ليفربول مثال جيد بالنسبة لنا".

وأتم كونتي عامه الأول مع توتنهام منذ توليه مقاليد الأمور في نوفمبر من العام الماضي، وقال المدرب الإيطالي إنه سعيد بالتطور الذي حققه الفريق، بالتأهل لدوري الأبطال في الموسم الماضي، واحتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري رغم الإصابات.

وقال كونتي: "نحن لا نتحدث عن اللاعبين على الهامش. الناس تنسى في بعض الأوقات أن هناك فرقا تفقد لاعبين اثنين أو ثلاثة".

وأضاف: "هناك مجموعة أخرى من الفرق، تدفع ثمنا غاليا حين تتعرض لعدد كبير من الإصابات ضمن لاعبيها المهمين، وأحيانا يحب الناس التحدث وهم لا يفهمون ما يعنيه اللعب كل 3 أيام مع موجود 13 أو 14 أو15 لاعبا. أعتقد أن ما نفعله مهم، نحاول أن نتعامل مع الموقف بأفضل شكل ممكن".

وأكد كونتي أن المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين سيخضع لجراحة لعلاج كسر في الوجه.

وأضاف أن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون وقلب الدفاع الأرجنتيني كريستيان روميرو لن يشاركا في مباراة الأحد، بينما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة لوكاس مورا.