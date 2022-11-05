ويبدو أن تشافي كان يشير إلى أنه أبلغ زميله السابق بأنه لن يكون من الأساسيين، حيث شارك اللاعب في 5 مباريات فقط مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، منها 3 كأساسي.

والخميس أعلن بيكيه أنه قرر إنهاء مسيرته الكروية، حيث ستكون مواجهة السبت ضد ألميريا في الدوري هي الأخيرة في مسيرته الكروية.

ماذا قال مدرب برشلونة للصحفيين بخصوص بيكيه؟

• "أجرينا محادثة خاصة في بداية الصيف. كان عليّ أن أوضح نواياي له، وكانت من أصعب اللحظات التي اضطررت للقيام بها كمدرب".

• "يتعين عليّ اتخاذ قرارات، وفي العديد من المواقف إشراك لاعب آخر على حساب بيكيه".

• "يشعر لاعب كرة القدم دائما عندما لا يشارك أنه يجب إلقاء اللوم على المدرب".

• "هو لاعب لا يزال لديه عقد ويمكن أن يستمر في النادي، لذا فإن لفتته تظهر عظمة مذهلة".

وواجه قلب الدفاع المخضرم بداية صعبة للموسم الجاري، حيث لمح النادي إلى إحجامه عن تمديد عقده إلى ما بعد 2023.

وبعد عودته إلى نادي طفولته من مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2008، خاض اللاعب البالغ من العمر 35 عاما 615 مباراة مع برشلونة، مما جعله خامسا في قائمة أكثر لاعبي النادي ظهورا.

وفاز بيكيه بـ8 بطولات دوري إسباني و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، بالإضافة إلى لقب كأس عالم وبطولة أوروبا مع المنتخب الإسباني.

ووصف تشافي بيكيه بأنه "أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم. إنه نموذج يحتذى به للفريق ومحترف رائع. يستحق كل الثناء والتقدير وأن يكرمه مشجعو برشلونة على ما هو عليه (أسطورة)".