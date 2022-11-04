وسجل تيرني هدفا رائعا بتسديدة من مدى بعيد ليمنح أرسنال الفوز في مباراة سيطر عليها إلى حد كبير لكنه اضطر لتحمل ضغط الفريق السويسري في النهاية ليختتم مباريات المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن أيندهوفن الهولندي صاحب المركز الثاني.

ورفض أرسنال استغلال العديد من الفرص لمضاعفة تقدمه وكاد يدفع الثمن.

وأبعد غابرييل جيسوس دون قصد تسديدة كانت في طريقها للمرمى عبر زميله فابيو فييرا عندما سددها على بُعد أمتار قليلة من الحارس يانيك بريشر.

وسجل زيوريخ هدفا من هجمة نادرة على مرمى أصحاب الأرض في الشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل أدريان جيريرو، كما أهدر الضيوف عدة فرص في وقت متأخر لإدراك التعادل.

وفي مباراة أخرى، سجل الشاب أليخاندرو غارناتشو هدفه الأول مع مانشستر يونايتد بعد 17 دقيقة عندما استقبل تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو أمام المرمى ووضع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما الكرة في الشبكة ليقود الفريق للفوز 1-صفر على ملعب ريال سوسيداد.

لكن هذا الفوز لم يكن كافيا لإزاحة الفريق الإسباني من صدارة المجموعة الخامسة ليحتل فريق المدرب إريك تن هاج المركز الثاني بفارق الأهداف.

ويتأهل متصدرو المجموعات الثمانية إلى دور الستة عشر بينما يتنافس أصحاب المركز الثاني وعددهم 8 في جولة فاصلة ستقام في فبراير المقبل في مواجهة 8 فرق احتلت المركز الثالث ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا مع احتمال مواجهة منافسين من بينهم أياكس أمستردام وبرشلونة ويوفنتوس وستقام قرعة المرحلة القادمة يوم الاثنين المقبل.