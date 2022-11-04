ولحقت الأندية الثلاثة بوست هام يونايتد الإنجليزي (المجموعة الثانية) وفياريال الإسباني (الثالثة) وديورغاردن السويدي (السادسة) وسيفاسبور التركي (السابعة).

وتأهل إسطنبول باشاك شهير إلى ثمن النهائي بفوزه على ضيفه هارتس الاسكتلندي 3-1 ليضمن صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف أمام فيورنتينا الإيطالي الفائز على مضيفه أر أف أس اللاتفي 3-صفر.

ويخوض فيورنتينا الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي مع أحد أصحاب المركز الثالث في مسابقة الدوري الأوروبي حسب نظام المسابقة.

وحجز ألكمار بطاقته بفوزه على ضيفه ومطارده المباشر دنبيرو الأوكراني 2-1، ليضمن الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق خمس نقاط أمام الأخير.

وضمن سلوفان براتيسلافا تأهله بفوزه على مضيفه فيلنيوس الليتواني 2-1، ليؤكد صدارته المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف أمام بازل السويسري الفائز على مضيفه بيونيك الأرميني بالنتيجة ذاتها.