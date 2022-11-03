الأهلي خسر نهائيي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، والدوري المصري الموسم الماضي، ليتم تغيير الجهاز الفني، والاستقرار على السويسري المخضرم مارسيل كولر لقيادة العملاق الأحمر في الموسم الحالي.

انطلاقة مثالية

بدأ كولر مسيرته مع النادي الأهلي بشكل مثالي، خاض 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط.

حصد كولر بطولته الأولى مع الأهلي في مباراته الخامسة، التي جمعته بالزمالك في كأس السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، في لقاء حسمه الأهلي بثنائية نظيفة.

الأهلي تفوق بشكل كاسح على منافسه في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا على اتحاد المنستيري التونسي وفاز ذهابا وإيابا بمجموع (4-0)، ليجد نفسه على رأس مجموعة في دور الـ16 نحو رحلته إلى اللقب الحادي عشر في تاريخ مشاركاته بالمسابقة الأكبر للأندية الإفريقية.

وفي الدوري المصري خاض الأهلي 3 مباريات، ليحقق العلامة الكاملة ويحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف واحد فقط، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

هل يعود الأهلي؟

جمهور الفريق الأحمر يمني النفس بالعودة إلى منصة تتويج دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر في الموسم الجديد، بعد خسارة البطولات الثلاث في الموسم الماضي، ويحمل كولر لواء النادي الأهلي في الموسم الجديد من أجل استعادة العرش المفقود في كل البطولات الكبرى.

المحلل الفني لقناة النادي الأهلي، أيمن جيلبرتو قال في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن انطلاقة مارسيل كولر الرائعة مع النادي الأهلي لها مفعول السحر على موسم الفريق، حيث أعادت الثقة للاعبين وكذلك الجماهير بعد موسم فائت للنسيان.

وأضاف أيمن: "المرحلة الأولى انتهت بفترة التوقف المقبلة، سيحصل كولر على فرصة لالتقاط الأنفاس مع فريقه، ودراسة السلبيات والإيجابيات في المباريات الست الأولى، وهو ما يساعد على الظهور بشكل أفضل بعد فترة التوقف".

وتابع: "كولر فعل الكثير من الأشياء المميزة مثل إعادة بعض اللاعبين إلى مستواهم الفني المميز، واكتشاف مركز جديد للبعض مثل كريم فؤاد الذي تحول من مدافع أيمن إلى جناح بات هدافا للفريق برصيد 3 أهداف في أول 6 مباريات".

وأنهى جيلبرتو: "ننتظر صفقات يناير والدعم الذي سيحصل عليه الفريق، ووقتها يمكن أن يقود كولر الأهلي للفوز بكل البطولات هذا الموسم، ويحصل على عقد جديد طويل الأمد ليبقى في القلعة الحمراء لسنوات".