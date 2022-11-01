ودفع طرد كروس تساؤلات حول نجوم العالم الذين قضوا مسيرة كاملة في الملاعب العالمية، دون أن يتلقوا بطاقة حمراء.

هنا أبرز أساطير في اللعبة، لم يتلقوا بطاقة حمراء، بينهم أسطورة في الملاعب، كان سجله "مثالثا"، ولم يتلقى بطاقة حمراء أو صفراء.

كريم بنزيمة

من النجوم غير المتوقعين في هذه القائمة، النجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي لم يتلقى سوى 16 بطاقة صفراء في مسيرته الطويلة.

أندريس إنييستا

النجم الإسباني الخلوق لم يطرد في تاريخه، بالرغم من التحاماته الكثيرة بمواجهة أصلب نجو خط الوسط في العالم.

فيليب لام

قائد منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق من المدافعين النادرين الذين أنهوا مسيرتهم دون أي بطاقة حمراء.

راؤول غونزاليس

أسطورة ريال مدريد لم يطرد في مسيرته الطويلة، وهو أمر ليس بغريب نظرا لأخلاق اللاعب العالية وابتعاده عن المشاحنات مع الآخرين.

ميشيل بلاتيني

الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات، لم يحصل على أي بطاقة حمراء خلال مشواره الذي وصل إلى 655 مباراة مع النادي والمنتخب الفرنسي.

اللاعب المثالي

أما اللاعب المثالي الذي لم يحصل على بطاقة حمراء أو صفراء، فهو أسطورة المنتخب الإنجليزي غاري لينيكر، الذي خاض أكثر من 500 مباراة مع النادي والمنتخب.

غاري لينيكر يحمل السجل المثالي بين كبار نجوم العالم، والذي ارتبط كإنجاز له جنبا إلى جنب مع الإنجازات الثانية، مثل لقب هداف كأس العالم 1986.