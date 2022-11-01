ووقع الشجار بين لاعبتين من فريقي جامعة لويزيانا ومسيسيبي، بعد صراع على الكرة قرب خط التماس.

وتظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اللاعبة مايا جوردون وهي تحاول إمساك منافستها رامسي ديفيز من الخصر، بغرض الاستحواذ على الكرة.

وبعد ذلك توجه جوردون لكمة لوجه ديفيز، ليندلع الشجار بين اللاعبتين، رغم تدخل حكم المباراة.

وتتطور الأمور لاحقا لتدخل لاعبات أخريات في المشاجرة التي استخدمت فيها اللكمات وشد الشعر.

ورغم تدخل مدربي الفريقين، إلا أن المشاجرة استمرت حتى منح الحكم اللاعبتين المتسببتين بالعراك البطاقة الحمراء.

واتخذت الهيئة المسؤولة عن الدوري قرارا بتعليق مشاركة اللاعبتين في المباراة القادمة لفريقيهما.