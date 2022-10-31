وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع فريقه سان جرمان، الصيف المقبل، مع نهاية الموسم الكروي الجاري، وحتى الآن، لم يعلن النادي أو اللاعب استمرار المغامرة لفترة أطول.

خيارات ميسي

هناك عدة خيارات لميسي في حال قرر إنهاء "تجربته الفرنسية":