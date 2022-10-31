تفاصيل الموقف

• كان نيفيل، المدافع المعتزل، واحدا من فريق تغطية المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، إلى جانب لاعب "الشياطين الحُمر" سابقا لويس ساها ولاعب ليفربول السابق جيمي ريدناب.

• عندما دخل رونالدو الملعب للإحماء قبل المواجهة، صافح ساها وريدناب لكنه تجاهل نيفيل، زميله السابق في مانشستر يونايتد.

• علق قائد منتخب إنجلترا السابق على الموقف مازحا، حيث قال إنه كان "خارج قائمة بطاقات عيد الميلاد" بالنسبة للنجم البرتغالي.

وكان "الدون" قد فعل الشيء ذاته في وقت سابق مع لاعب ليفربول السابق جيمي كاراغر، الذي وجه انتقادات لقائد منتخب البرتغال.

وبدأ رونالدو المباراة أساسيا، وهي ثالث مرة فقط في الدوري هذا الموسم، ليساهم في فوز فريقه بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد بضربة رأس.