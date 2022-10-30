ويسعى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هرفيه رينار إلى اختبار التشكيلة الأقرب لخوض غمار نهائيات كأس العالم، وذلك بعد الوقوف على جاهزية أغلب اللاعبين بدنيا وفنيا، ومنح فرصة اللعب والمشاركة خلال المباراتين الوديتين أمام مقدونيا الشمالية وألمانيا في بداية معسكر أبو ظبي.

وقبل أن يدشّن "الأخضر" مشاركته المونديال السادسة، والتي يفتتحها بمواجهة من العيار الثقيل أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا كل من المكسيك وبولندا، يعول المدرب على تحقيق الاستفادة من تجربة اليوم، وذلك بوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين لأفكاره الفنية، والرسم التكتيكي الذي سيطبقه في مونديال قطر.

يذكر أن معسكر أبوظبي سيشهد في نوفمبر خوض لآخر تجربتين، أمام كل من منتخب آيسلندا في 6 من الشهر على ملعب محمد بن زايد، ومنتخب بنما في 10 المقبل على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وشهدت تدريبات المنتخب السعودي غياب اللاعب سلمان الفرج بسبب وعكة صحية، بينما عاد يوسف الشهراني إلى أجواء التدريبات يوم السبت، بعد تعافيه من الإصابة، حيث غاب لفترة طويلة عن تدريبات الأخضر بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال المباراة الودية مع الإكوادور في 23 سبتمبر الماضي.

ويملك الشهراني 67 مباراة دولية في رصيده مع المنتخب السعودي، ويعد الأكثر مشاركة بين اللاعبين المشاركين في التحضيرات للمونديال.

وأعلن الفرنسي هرفيه رينار مدرب المنتخب السعودي قبل المباراة الودية أمام هندوراس أن التشكيلة التي ستشارك في تجربة اليوم ستلعب 90 دقيقة، مع إمكانية القيام ببعض التبديلات القليلة في حال حدوث إصابات أو إرهاق، وذلك بهدف إدخال اللاعبين في الأجواء الرسمية للمباريات القوية، ومنح العناصر المشاركة الوقت الكافي للعب وإظهار جاهزيتهم البدنية والفنية، وقدرتهم على تطبيق التعليمات التكتيكية داخل الملعب.

وقرر المدرب أيضا خوض اللاعبين البدلاء الذين لن يشاركوا في مباراة هندوراس مباراة ودية مع المنتخب السعودي الأولمبي الذي يعسكر بدوره في الإمارات.