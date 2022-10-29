وقال كلوب إن مدرب ليدز جيسي مارش سيستخدم أسلوبه العاطفي في إشعال لاعبيه في مواجهة ليفربول على ملعب الأخير "أنفيلد"بحسب ما نقلت عنه شبكة "سكاي سبورتس".

ويأتي هذا التحذير على الرغم من أن ليدز يحتل مكانة متدنية للغاية في الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المرتبة 18 من أصل 20.

ويبدو أن كلوب يريد تحذير محمد صلاح ورفاقه في "الريدز" من الاستهانة بالفريق الضيف.

وخسر ليدز في آخر 4 مباريات خاضعها في الدوري، وكانت المباريات الثماني الأخيرة بلا أي فوز، حتى قال مارش إنه "سئم" من الهزائم.

ولدى ليفربول مشاكله هو الآخر، إذ رغم أنه يحتل المرتبة الثامنة، لكنه لم يتمكن من الفوز سوى في 4 مباريات منذ انطلاق الدوري.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي إنه يعتقد أن مدرب ليدز سيحفز لاعبيه من أجل تحقيق نتيجة كبيرة بعد معاناته في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف: "عندما نتحدث عن وضعنا، وكيف نستطيع تطويره، يبدو أن ما علينا فعله فقط هو أن نلعب بشكل أفضل، وبعدها لا يزال هناك خصم".

واعتبر أن ليدز يسعى إلى تحقيق الفوز على حساب ليفربول، مشيرا إلى أنه يتمتع بحيوية وسيكون هجوميا في المباراة.