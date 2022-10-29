وطُرد نونيز في مباراته الأولى على ملعب أنفيلد، ضد كريستال بالاس، بعدما نطح يواخيم أندرسن قبل أن يفشل في التسجيل في مبارياته الخمس التالية في جميع المسابقات.

وسجل أربعة أهداف في آخر خمس مباريات، ليسكت المشككين الذين توقعوا أن المهاجم البالغ عمره 23 عاما، لن يصل لقمة مستواه بعد انضمامه من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو (74.79 مليون دولار).

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل استضافة فريقه لليدز يونايتد "داروين أتى إلى هنا بعد فترة راحة قصيرة، ثم سافر مباشرة لآسيا (لخوض فترة الإعداد مع الفريق). لا يتحدث الإنجليزية و(انضم) لفريق جديد، بجانب سعره، كما أن الجميع حكم عليه على الفور.

"بدأ بشكل جيد، سجل ضد سيتي (في درع المجتمع) وضد فولهام، بعدها تلقى بطاقة حمراء. تعرض للإحراج واهتزت ثقته بنفسه.

"داروين متحمس للغاية، لكن عليه أن يكون لائقا ومتاحا في جميع الأوقات.

"نعمل على جميع الجوانب وإمكاناته مذهلة. سرعته وسلوكه..كما انه يعمل بجدية، ومن الممكن أن يتطور ويتعلم.

"إنها أشياء مثيرة، ولقد كان شهرا عظيما بالنسبة له".

ومع تأمين التأهل لمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أياكس أمستردام، مع تبقى جولة أخيرة في دور المجموعات في منتصف الأسبوع، فإن أداء ليفربول المحلي لم يكن مثيرا للإعجاب بالقدر ذاته.

وبعد الهزيمة الثالثة في الدوري، على ملعب نوتنجهام فورست مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما ترك ليفربول في المركز الثامن، متأخرا بعشر نقاط عن مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي، و12 نقطة عن أرسنال المتصدر، يدرك كلوب تماما الفجوة بينه وبين فرق القمة في المسابقة.

وأضاف "هل أصبح الدوري الإنجليزي أكثر تنافسية الآن؟ لم يقتنصها سيتي (الصدارة) وهناك الكثير من الفرق بالقرب من المقدمة. المشكلة أننا لسنا بينهم.

"لا أعتقد أنه يجب عليك الفوز بالمباريات حين تكون مميزا فقط، نحن لم نكن كذلك في لقاء فورست، لكن كان علينا الفوز.

"علينا بناء فريق للغد، وربما بطريقة لعب مختلفة مجددا، على أن ننطلق بعدها".

وأضاف كلوب أن ثنائي الوسط تياجو وجوردان هندرسون جاهز للعب أمام ليدز، في حين يمكن للمدافع إبراهيما كوناتي العودة للتشكيلة.