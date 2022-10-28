ويحتضن استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، الأهلي والزمالك في قمة يغطيها موقع "سكاي نيوز عربية" لحظة بلحظة.

تشكيلة الأهلي: محمد الشناوي – محمود متولي – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – علي معلول – عمار حمدي – عمرو السولية – برونو سافيو – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر – شادي محمد.

تشكية الزمالك: محمد عواد – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد أبو الفتوح – عمر جابر – محمد روقا – زكريا الوردي – إمام عاشور – أحمد مصطفى زيزو – سيف الجزيري.

د40: نجم الاهلي الجديد، البرازيلي برونو سافيو، يستغل هفوية دفاعية من الزمالك ويسجل هدفا بتسديدة من على طرف منطقة الجزاء.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-0 بفضل هدف البرازيلي سافيو.