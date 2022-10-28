وسجل نجم الأهلي الجديد، البرازيلي برونو سافيو، أول هدف له بقميص "المارد الأحمر" بطريقة فنية رائعة.

واستغل سافيو "هدية" من مدافع الزمالك، المغربي زكريا الوردي، ليتلاعب بالمدافعين ويضعها بطريقة فنية في المرمى بالدقيقة 40.

وبالرغم من الضغط الزملكاوي الكبير، حافظ الأهلي على تقدمه، قبل أن يضيف هدفا ثانيا في اللحظات الأخيرة، قتل به آمال الزمالك، ليحسم لقب كأس السوبر، أمام عشرات الآلاف من جماهيره.

وجاء الهدف الثاني بقدم كريم فؤاد، الذي استغل عرضية "مقشرة" أمام المرمى.

وعاد الأهلي لمنصة كأس السوبر للمرة الـ12 بتاريخه، بعد غياب موسمين، ذهب فيها اللقب لطلائع الجيش والزمالك.

وتميز اللقاء بأجواء جماهيرية مميزة، حيث شغلت جماهير الفريقين جميع مقاعد استاد هزاع، ولم تتوقف عن مساندة فريقها طوال اللقاء المثير.