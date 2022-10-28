وقرر حكم المباراة أنتوني تايلور طرد المدير الفني الألماني بعد مواجهة بينهما لعدم احتساب خطأ لمهاجم ليفربول محمد صلاح إثر تدخل برناردو سيلفا لاعب وسط مان سيتي معه.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم تغريم يورغن كلوب 30 ألف جنيه إسترليني لخرقه لوائح الاتحاد الإنجليزي خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في 16 أكتوبر 2022".

وتابع: "أقر المدرب بأن تصرفه في الدقيقة 86 كان غير لائق لتفرض عليه لجنة تأديب مستقلة هذه العقوبة خلال جلسة استماع".

واعتذر المدرب الألماني عن تصرفه عقب المباراة وقال إنه كان يجب أن يتعامل مع الموقف بشكل مختلف.

وقبل 4 سنوات، تم تغريم كلوب 8 آلاف جنيه إسترليني (9260 دولار)، وتحذيره من سلوكه المستقبلي بعدما اقتحم ميدان المباراة للاحتفال مع حارس مرمى "الريدز" أليسون بيكر بهدف ديفوك أوريغي الذي أنهى ديربي الميرسيسايد لصالح ليفربول في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

ويستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 16نقطة من 11 مباراة، ليدز يونايتد صاحب المركز 18، السبت.