وقال النائب عمر العياصرة الذي حضر اجتماع إدارة النادي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الوحدات تعهد باستكمال المسابقة، وحضور مباراة الفيصلي المقررة الجمعة.

و قال رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، إن الفريق سيلعب مواجهة الفيصلي بالفريق الأول، وأضاف في مؤتمر صحفي عقد ليل الخميس بمقر النادي: "الوحدات تعرض للظلم ولا زال يتعرض. لن يسكت مجلس إدارة الوحدات عن الظلم الذي حصل والقرار الجائر المتعلق بنقل المباراة من ملعبه البيتي إلى آخر".

وكان الوحدات ثاني الترتيب بفارق نقطة عن الفيصلي، أبلغ الاتحاد، الثلاثاء، بقرار انسحابه من الدوري بسبب نقل مباراته ضمن الجولة 21 قبل الأخيرة أمام غريمه التقليدي، إلى ملعب الحسن في إربد، مشترطا التراجع عن قرار الانسحاب بإعادة المباراة لتقام في ملعبه البيتي، ستاد الملك عبد الله الثاني في عمّان.

لكن النادي عدل عن قرار بعيد ساعات من إعلان الاتحاد المحلي للعبة التزامه بإقامة القمة المصيرية بينه وبين الفيصلي المتصدر على ملعب إربد.

وكان الاتحاد الأردني قرر نقل قمة القطبين إلى إربد بعد أن طالبه الفيصلي بذلك، عقب أحدات شغب أعقبت المباراة التي خسرها الوحدات على أرضه ضد الحسين إربد ضمن المرحلة 19، وأخرى تعادل فيها الفيصلي مع الرمثا، وكلتاهما أقيمتا على ملعب الملك عبد الله الثاني، معتبرا أن المنطقة غير آمنة لإقامة القمة.

وبحسب اللائحة التأديبية للموسم الكروي، ففي حال أصر الوحدات على الانسحاب سيترتب عليه عقوبات بحسب المادة رقم 41، وهي استبعاده من المسابقة، وشطب كافة نتائجه في البطولة، وتغريمه 100 ألف دينار (ما يعادل 140 ألف دولار)، وهبوطه إلى الدرجة الأدنى، إضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركته في البطولة التي انسحب منها.